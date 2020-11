María José Rojas fue la mejor jugadora de la National Premier Leagues en Australia

La destacada futbolista nacional María José Rojas fue elegida como la mejor jugadora de la Women's National Premier Leagues, segunda categoría en Australia, gracias a una brillante temporada en su club Salisbury Inter.

Rojas anotó 24 goles en 14 partidos disputados y se erigió también como goleadora del certamen, al que llegó tras un buen 2019 con Santiago Morning.

En sus redes sociales, "Coté" expresó que "estoy muy feliz y agradecida por todas las personas que me han apoyado en este camino, por el club que siempre me respaldó y nos entregó las mejores condiciones de trabajo, por mis compañeras que sin ellas esto no sería posible y por la oportunidad de poder hacer lo que tanto amo".