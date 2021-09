María José Rojas: Quiero seguir trabajando por una oportunidad en la selección

La futbolista chilena María José Rojas se refirió a su gran presente en el fútbol australiano y habló de la opción de volver a la selección chilena, asegurando que quiere creer que no tiene las puertas cerradas, pese a que no estuvo en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio.

"A mí me gustaría pensar que sí. Quiero seguir trabajando por una oportunidad. A mis compañeras obviamente las extraño, hacemos llamadas. No me gustaría pensar que nunca más puedo volver", aseguró en Las Últimas Noticias.

Sobre su llegada a Sydney FC, apuntó que "me costará mucho dejar a mis compañeras. Hay pena. Adelaide es mi segunda casa. Yo ya vivo acá. Pero tengo objetivos y sueños que cumplir todavía. Ojalá pueda salir campeona con Sydney".

"Es un club grande. Igual me sorprendió que un equipo grande pusiera los ojos en mí. Tomé la decisión en lo futbolístico, para seguir desafiando mis habilidades y mantenerme en el alto rendimiento. Me encantaría ser un aporte y salir campeona", complementó.

Respecto a un eventual retiro, Rojas apuntó que "no me he puesto una fecha, pero mis números de entrenamiento andan súoer bien, estoy entre las tres más rápidas del equipo. Me mantengo sana, la edad es solo un número. De hecho este año me llegó una oferta de Inglaterra, para la Super League, de Birmingham, pero no pude viajar porque no conseguí la visa. Todavía puedo rendir a los 33 años".