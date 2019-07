Megan Rapinoe lidera candidatas al The Best

La estadounidense Megan Rapinoe, que logró con su selección el Mundial de Francia, figuras entre las 12 candidatas al premio The Best de la FIFA a la Mejor Jugadora de la temporada 2018-19, según anunció el ente rector.

Megan Rapinoe fue nombrada Mejor Jugadora (Balón de Oro) en el reciente Mundial disputado en Francia, donde también fue la máxima goleadora (Bota de Oro), con seis tantos.

Curiosamente en el listado no figuran ninguna de ganadoras del The Best en sus cuatro ediciones: la brasileña Marta (2018), la holandesa Lieke Martens (2017), la estadounidense Carli Lloyd (2016).

Con ello, la ganadora de 2019 estrenará nombre en el palmarés del premio FIFA.

Estas son las 12 finalistas al The Best