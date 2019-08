Megan Rapinoe: Mi padre votó por Donald Trump y no lo entiendo

La futbolista de la selección de Estados Unidos Megan Rapinoe, que ha mostrado abiertamente sus diferencias con el presidente Donald Trump, sorprendió al asegurar que su padre votó por el madatario del país norteamericano.

"Mis dos padres deberían ser realmente progresivos, especialmente mi madre, y no entiendo que no lo sean. Siempre digo: '¡Ustedes realmente deberían ser demócratas!' Pero no lo son, entonces, ¿qué está pasando?", comenzó diciendo la mejor jugadora del último mundial femenino.

"Soy muy similar a cómo son, aunque creo que mi padre votó por Trump y diré: 'No lo entiendo. ¿Cómo estás simultáneamente tan orgulloso de mí y al mismo tiempo me das un golpe bajo y viendo Fox News todo el tiempo, pasando por sobre tu hija?' Por eso les digo: Ustedes necesitan ir a terapia", agregó.

Respecto a las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el fútbol, Megan Rapinoe apuntó: "Bueno, no creo que estemos contando cada centavo en 10 años. Me gustaría saber cuál sería el potencial de los contratos de los hombres en los últimos 10 años con el nuestro".

"Probablemente hemos ganado el 85 por ciento de nuestros juegos en 10 años. Y los hombres claramente no. ¿Y qué, solo nos han pagado ocho millones más? Hemos estado en tres finales de la Copa del Mundo y ganamos dos", cerró.