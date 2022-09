Quince jugadoras renunciaron a la selección española ante la negativa para la destitución de su DT

La polémica se instaló entorno al fútbol español en las últimas horas, ya que se supo que 15 jugadoras de la selección femenina de aquel país enviaron su renuncia luego de la negativa a la destitución del entrenador del equipo, Jorge Vilda.

Según consignó Marca, las involucradas acusaron un "desgaste emocional" ya que el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales rechazara la petición de despedir al DT, con miras al Mundial de la categoría que se disputará en Australia y Nueva Zelanda del próximo año.

La propia Federación emitió un comunicado explicando la situación. "A lo largo del día de hoy, ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol, casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta "de forma importante" en su "estado emocional" y en su "salud" y que, "mientras no se revierta", renuncian a la selección nacional de España".

"La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional Jorge Vilda y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas", añaden.

Entre las firmantes de la renuncia no se encuentran la ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas ni las jugadoras del Real Madrid, pero sí destacan nombres como la arquera Sandra Paños, Mapi León, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey.