¿Valió la pena? Equipo femenino viajó 12 horas para jugar un partido y su rival no se presentó

Una insólita situación se vivió en el fútbol femenino de Brasil, ya que el modesto equipo CDC Manicoré, de un pequeño pueblo con el mismo nombre, debió viajar por 12 horas en barco, bus y bote a Manaos, para medirse a Atlético Amazonense. ¿La mala noticia? El encuentro no se disputó porque las locales no se presentaron al compromiso.

El episodio se transformó en una verdadera travesía para las 23 jugadores del elenco manicoreense, según consignó el medio brasileño Globoesporte, ya que tras salir de su pequeño pueblo de apenas 54.00 personas en el estado de Amazonas, el primer medio de transporte que debieron utilizar fue un barco que las trasladó por dos horas hasta el municipio de Democracia.

Desde ese punto, tomaron un bus que por la ruta Transamazónica debía trasladarlas hasta Careiro; Ahí comenzaron los problemas, debido a que por las malas condiciones del camino, las integrantes del plantel debieron incluso bajarse a empujar el vehículo, demorando el viaje por cerca de nueve horas hasta la mencionada ciudad.

Allí no terminó el viaje, ya que las deportistas continuaron el periplo, que ya sumaba más de 10 horas, en una nueva embarcación, esta vez un bote, siendo esta la parte más breve y final de su largo recorrido, llegando en 40 minutos a Manaos.

Al llegar recibieron la noticia de que finalmente no jugarían el encuentro pactado por el Campeonato Femenino del estado de Amazonas; situación que sorprendentemente no fue tomada a mal por las futbolistas, quienes ya se sentían tirunfadoras al haber finalizado la larga travesía de 199 kilómetros, por lo que más allá de que no hubieran rivales, fueron hasta el estadio Arena da Amazonia, a sacarse fotos y conocer el recinto.

"Por lo menos vinimos hasta aquí, cumplimos un sueño y conocimos el estadio y hasta nos sacamos fotos con otras jugadoras. Jugamos al fútbol porque nos gusta", declaró Josicleia Alves, jugadora de CDC Manicoré antes de retomar el largo recorrido, esta vez de vuelta para su pueblo.