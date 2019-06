Yanara Aedo: El 13-0 de Estados Unidos a Tailandia no nos asusta

La delantera de la selección chilena femenina Yanara Aedo afirmó que al equipo no le asustó el 13-0 que endosó Estados Unidos a Tailandia en la primera fecha del Mundial de Francia y dijo que están preparadas para el duelo del domingo ante las norteamericanas.

"No nos asusta. Es raro que en un Mundial se dé un 13-0, pudimos ver casi todo el segundo tiempo y hubo goles evitables, pero mucho de lo que pensamos hacer contra ellas no varía. Eran goles, goles y goles, veíamos al rival que nunca se cerró y fue a buscarlo, pero no fue muy choqueante el 13-0", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, recordó que "jugamos dos veces contra ellas y salimos a buscarlo. Jugar con Estados Unidos es intentar que no te entren, sabemos que cuando no pueden convertir un gol en los primeros minutos se desesperan, estamos mirando muchos videos y preparándonos bien".

Luego afirmó que para el equipo de José Letelier la idea es "pasar de ronda, sabemos que perdimos puntos en un partido muy importante, pero nuestro objetivo es pasar de ronda, sabemos que haciendo tres o cuatro puntos hay muchísimas posibilidades y nuestro objetivo no ha cambiado; sea como sea, lo vamos a pelear hasta que no tengamos chances, pero nuestro objetivo no ha cambiado".

Por último, Aedo criticó a la prensa nacional por destacar la posición política de Christiane Endler: "Tiane no lo comenta directamente, pero lo vi en Twitter y mi primera reacción fue reírme, dije que ahora les interesa, estando en un Mundial, después de todo lo que ha trabajado Tiane y conseguido también acá, acaba de ser la mejor portera de Francia, está destacando mucho".

"Me parecía, no sé si chistoso, que salga su inclinación política, lo que piensa y lo que está a favor y no, hoy a nadie le interesa ese tema", declaró.