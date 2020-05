Ex jugador brasileño falleció a los 44 años por posible coronavirus

El ex jugador brasileño de fútbol sala Alex Barbosa Pereira, más conocido como "Leco" y que brilló en equipos como Flamengo, Botafogo y Vasco da Gama, murió a los 44 años posiblemente por COVID-19.

"Leco" estaba ingresado en un hospital y falleció el sábado, según informó la Federación de Fútbol Sala de Río de Janeiro en un comunicado.

Marcelo Rodrigues, amigo personal del exfutbolista, explicó en declaraciones a GloboNews que Barbosa fue hospitalizado hace dos semanas con síntomas de una fuerte neumonía.

Los médicos le realizaron dos test para detectar si se trataba del virus, pero dieron negativo, si bien el resultado de un tercer examen constató que padecía la enfermedad, afirmó Rodrigues.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro ex jugador de fútbol sala Alex Barbosa Pereira Leco, campeón carioca con el Manto Sagrado (1998 y 2008). Mucha fuerza a los familiares y amigos. Nuestras condolencias. ¡Gracias por todo, Leco!", señaló Flamengo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

La Federación de Fútbol Sala de Río de Janeiro también expresó "sus más profundos sentimientos a la familia y amigos" en este "momento de dolor".

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco! 🙏 pic.twitter.com/LfYg2lAJtG