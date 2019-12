Las reflexión de Igor Lichnovsky: Sembraron hambre de justicia y quieren saciarla con migajas

El futbolista chileno Igor Lichnovsky compartió una profunda reflexión sobre el estallido social en el país luego de haber participado en movilizaciones. Sostuvo que las protestas nacieron como respuesta a "años de desigualdad", y también realizó un llamado al término de la violencia para que no se pierda el foco del movimento.

"Hay personas manifestándose con diversos motivos, pero con un propósito principal: igualdad, Derechos Humanos y una vida digna. Hablo de lo que hoy nos está distrayendo como sociedad por el objetivo por el cual luchamos. Vi violencia y no estoy de acuerdo con ella, ni me identifico, pero como no entenderlos cuando con lo único que los han tratado es con ella", sostuvo el seleccionado nacional en el primero de tres videos difundidos por su cuenta de Twitter.

"Cómo no ver el famoso vandalismo, pero que hasta el día de hoy Carabineros de Chile no puede justificar con hechos que la destrucción de las primeras 20 estaciones de Metro no fue estratégicamente organizada por el Estado. No generalizo porque no son todos iguales", criticó.

El jugador emplazó al General de Carabineros Mario Rozas, quien a su juicio tuvo la posibilidad de "ordenar y dirigir para tener una policía más efectiva, sin romper Derechos Humanos", sin embargo acusó que optó "por la fuerza cuando debía ser por la razón".

Lichnovsky dijo haber compartido con los "primera línea" en las marchas, entre quienes encontró personas muy preparadas pero "pero con menos oportunidades que aquellos personajes del Portal La Dehesa", recordando los incidentes en el centro comercial a finales de noviembre.

El defensor de Cruz Azul de la liga mexicana recordó un pasaje bíblico, en el que "está escrito que todo lo que el hombre siembre, cosechará", y con ello analizó el origen del estallido.

"Gobernadores de Chile, a lo largo de los años han sembrado desigualdad y hoy día cosecharon la rabia. Sembraron sin darse cuenta hambre de justicia en las personas, y hoy quieren saciarla con migajas, aprovando leyes que el pueblo no necesita", sostuvo.

Finalmente, invitó a las personas "a soltar las piedras para manifestarse pacíficamente", "a soltar las armas los uniformados", y "a los que están cómodos en casa, que creen que esto es delincuencia, los invito a tener empatía y a practicar ese amor. El Dios al que cada domingo le rezan les pedirá cuentas el día de mañana".

