Luis Pavez reconoció que estuvo cerca de retirarse por depresión y que "Tito" Tapia lo motivó

El lateral de Unión Española reconoció que estuvo cerca de dejar el fútbol producto de una depresión y que Héctor Tapia lo motivó a continuar su carrera, cuando lo comenzó a dirigir en Colo Colo en 2013.

"Antes del 2014 yo había dejado de jugar fútbol por problemas y el profe Tito fue súper importante ahí. Él me motivó a seguir dándole y jugando. Yo cada vez que lo veo se lo agradezco. Me dio posibilidad de jugar y demostrarle que podía", dijo en diálogo con Redgol.

Además, añadió que "en mi etapa de juveniles y alternar con el primer equipo, varias veces dejé de jugar. Tenía depresión de que los problemas que pasaban en la casa los llevaba al fútbol, me desquitaba con eso. Gracias a dios nunca me fui a las drogas o alcohol, siempre fue dejar el fútbol".

"Él me decía que 'tienes todo para triunfar y jugar en Colo Colo, no seas tonto. Todas las personas tienen problemas'. El me abrió los ojos cuando era chico. Yo me dejé llevar por las emociones. Al final dio frutos con ese campeonato", cerró sobre el legado que le dejó Tapia.