DT de Boca Juniors: Da la sensación de que Gary Medel está hecho a la medida de este club

El nombre de Gary Medel ha aparecido durante los últimos meses en el horizonte de Boca Juniors, y fue el mismo técnico del elenco argentino, Gustavo Alfaro, quien llenó de elogios al seleccionado chileno, afirmando que "está hecho a la medida" del club bonaerense.

"Da la sensación de que Gary tiene pintada la camiseta de Boca en la piel. Está hecho a la medida de lo que es esta camiseta. Tiene esa personalidad y estirpe que uno quiere tener dentro de un plantel", declaró el entrenador en conversación con CDF.

Dentro del mismo ámbito, el estratega alabó a Arturo Vidal, comentando que "es el tipo de futbolista que me encanta. Me gustaría tenerlo en el equipo porque tiene la clase para también estar en Boca".

Por otra parte Alfaro tuvo palabras para el nivel del fútbol chileno, apuntando a que ha visto un crecimiento en los últimos años, pero que sigue en un proceso de búsqueda para seguir mejorando.

"En comparación con la liga argentina en Chile están en un proceso de crecimiento. Veo mucha tendencia a hacer un fútbol dinámico y rápido. Veo al torneo en una búsqueda frontal de resultados y objetivos, y me parece que ya van a poder consolidarse", mencionó.

Finalmente el ex estratega de Huracán se refirió al presente de la selección chilena, recalcando que "se debe dejar trabajar a Reinaldo Rueda porque no es ningún improvisado, tiene experiencia en selecciones. Si se le pone la exigencia de que se tiene que ir si no hace una buena Copa América, Chile va a retroceder 20 años".