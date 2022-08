El emotivo mensaje de Gary Medel tras el fallecimiento de su suegro

El futbolista nacional Gary Medel despidió con un sentido mensaje a su suegro, quien falleció durante la jornada de este domingo en España tras enfrentar complicaciones de salud.

El seleccionado chileno, quien se encuentra en Italia jugando para Bologna, utilizó su cuenta de Instagram para dar un adiós a su familiar. "Buen viaje suegro, descansa en paz y cuida mucho de tus nietos. Te queremos", escribió, acompañado del tema Vuela Alto, del colombiano YiGii Clack.

Su esposa, la periodista española Cristina Morales, reveló la lamentable noticia familiar por medio de sus redes sociales, publicando diversas fotografías con frases de despedida. "Te quiero infinito. No me imagino la vida sin ti. No sueltes nunca nuestra manos porfavor. Tenemos un ángel en el cielo", expresó en sus historias.