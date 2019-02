Gary Medel: Espero estar en los amistosos previos a Copa América liderando a la selección

El volante nacional Gary Medel manifestó sus ganas de estar liderando a la selección chilena en los amistosos preparatorios para la Copa América de Brasil 2019 que se jugarán en marzo próximo.

"Son partidos fuertes, México es un gran equipo, lo mismo que Estados Unidos, creo que sarán dos plataformas muy buenas para llegar a Copa América", expresó el volante a la cadena Fox Sports tras el empate de Besiktas ante Fenerbahce que vio desde la banca.

"Espero estar ahí, liderando a la selección, y tratar de hacer lo mejor posible para lo que viene, que es la Copa América... Espero estar y hacerlo de la mejor manera", agregó el jugador que ha capitaneado a la Roja en el proceso de Reinaldo Rueda.

Respecto a los pocos minutos que viene sumando este año en Besiktas, Medel aseguró que no será un problema para llegar bien a la Copa América. "Jugar te da un beneficio aparte, pero si te entrenas de buenas forma y te entregas al máximo, el fútbol no se te olivida, es igual en todos lados y eso no se pierde, las ganas están y ya me va a tocar jugar en un minuto, me lo tengo que ganar", indicó.

Finlamente, el futbolista nacional fue cauto sobre su futuro, esto ante el interés de West Ham United y el deseo de Besiktas de que parmanezca en la institución. "Todavía no hablo de renovar, me queda un año más, pero no sé lo que querré para el futuro, tengo nada concreto", cerró.

Chile jugará el viernes 22 de marzo ante México en San Diego a las 23:15 horas (02:15 GMT), mientras que el martes 26 chocará con Estados Unidos en Houston a las 22:00 horas (01:00 GMT).

La Copa América, en tanto, comienza el 14 de junio y la Roja comparte el Grupo C con Uruguay, Ecuador y Japón.