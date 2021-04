Gary Medel gamer: Me entretiene y me conecto con mis hijos más allá de la distancia

El jugador de Bologna y de la selección chilena, Gary Medel, aprovechó que se recupera de una rebelde lesión para crearse una cuenta en Twitch, red social dedicada a los videojuegos en un hobby que le permite al "Pitbull" mantenerse conectado con sus hijos Alejandro y Gary, quienes viven en Chile.

"Siempre me han gustado los videojuegos y es una entretención que comparto con mis hijos. Ellos hace un tiempo me lo venían proponiendo, además que varias personas en redes sociales también me lo habían sugerido y me pareció entretenido para interactuar con la gente", dijo a Las Últimas Noticias respecto a su ingreso al mundo gamer.

"Me entretiene, pero por sobre todo me conecta con mis hijos más allá de la distancia. Es un punto de encuentro para los tres. Nos reímos conversamos y lo pasamos bien jugando en línea, cuando el tiempo lo permite. Entre el cambio de horario y las cosas que cada uno tiene que hacer en el día a día, buscamos el espacio para conectarnos", añadió Medel, quien dice estar mejorando con las horas de juego.

"Por ahora le doy duro a Fortnite, ahí juego con mis hijos y amigos. No soy muy pro, pero dentro de lo amateur me defiendo", contó.