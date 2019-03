Gary Medel: Siempre nos apuntan a Vidal y a mí por cada situación que sale con la selección

El zaguero de la selección chilena Gary Medel se refirió a los rumores que lo apuntan a él y a Arturo Vidal como los "cabrones" de la Roja.

Al respecto el "Pitbull" afirmó en diálogo con nuestro compañero Maks Cárdenas que "esa situación duele y molesta mucho porque nos apuntan siempre a los mismos por cada situación que sale, a mí y a Arturo. La verdad es que por eso no dan ganas de hablar".

"Es una especulación que creó el medio hacia nuestra persona y eso nos perjudica, no solo a nosotros sino que a todo el grupo porque se crea un ambiente medio feo. Al final es siempre lo mismo, hablan y hablan pero no tienen pruebas, eso es lo que me molesta", agregó Al Aire Libre en Cooperativa.

Al ser consultado directamente por si ha interferido en las decisiones de algún DT, el defensor afimó que "nunca y jamás lo voy a hacer, porque sería una falta de respeto hacia el fútbol, hacia mi cuerpo técnico, hacia mis compañeros y hacia mi persona. Obviamente jamás me he metido en esa situación".

Sobre por qué Marcelo Díaz no ha sido citado a la Roja, Medel afirmó que "eso deberías preguntárselo al técnico. Marcelo en su club lo está haciendo muy bien, creo que es un gran jugador y a esta selección le ha dado mucho".

"Si llega a estar aquí con nosotros, y ojalá se dé porque a mí siempre me acomodó bastante jugar con Marcelo, dependería solo del técnico, no de los jugadores ni de los periodistas. Porque los periodistas son los que quieren meter a Marcelo acá en la selección. Si dependiera de mí también lo tendría aquí con nosotros, porque es un gran jugador", apuntó.

Por otro lado, el jugador de Besiktas se refirió a la situación de Claudio Bravo, quien supuestamente tuvo un conflicto con el "Rey Arturo" por los dichos de su señora tras quedar fuera del Mundial de Rusia.

"Lo de Claudio quedó en el pasado. Fue por la eliminación que se habló tanto en ese momento, creo yo. Pero Claudio es un gran jugador, es el capitán de esta selección y siempre lo ha sido. Ha liderado esta selección por muchos años y lo ha hecho siempre de maravillas. Ese tema ya se zanjó", indicó.

Objetivos en la Copa América

Sobre cuál es la meta que tiene la selección chilena en la Copa América de Brasil 2019, el ex Universidad Católica dijo que "siempre hay que aspirar a lo más alto, tratar de ir allá y hacer un buen torneo. Obviamente no va a ser fácil, los dos títulos que ganamos son difíciles de repetir y habrá selecciones fuertes, que van a querer ser campeones, pero vamos a ir a luchar".

Por último, Medel reconció que le gusta más jugar como defensor central que como volante. "El técnico decide donde juego. Yo estoy disponible para cualquier posición en la que me pongan. Pero hablando honestamente, me acomoda mucho jugar de central, me encanta mirar toda la cancha de frente y ahí he entrenado toda la semana. Espero jugar ante México en esa posición", apuntó.