Gary Medel trabaja con cámara hiperbárica en su casa para acelerar su regreso en Bologna

El capitán de la selección chilena, Gary Medel, busca acelerar su regreso a las canchas con Bologna en Italia y trabaja con una cámara hiperbárica en su casa para recuperarse de problemas físicos que lo han afectado en las últimas semanas.

Así lo mostró Medel en sus redes sociales y su esposa Cristina Morales, donde se mostró muy animado al jugador de La Roja junto a sus hijos, quienes también se mostraron entusiasmados con este trabajo que realizó el "pitbull".

El ex Universidad Católica no ha podido debutar en este 2021, perdiéndose los duelos ante Fiorentina Udinese, Genoa y Hellas Verona por lesión, algo que ratificó hace algunos días su técnico Sinisa Mihajlovic con un escueto: "No está disponible", sin dejar en claro qué dolencia padece.

El próximo duelo de Bologna será este domingo ante Juventus de Cristiano Ronaldo a las 08:30 horas (11:30 GMT).