Gary Medel y su crítica a Paulucci: A Orellana ni lo citaba, es raro y no se entiende

El volante chileno Gary Medel se refirió al presente de Universidad Católica, equipo del que es hincha, asegurando no entender la situación de Fabián Orellana en la era Cristian Paulucci, donde el "histórico" apenas fue utilizado por el saliente DT de los cruzados.

"Le pregunté al "Chapa" Fuenzalida, a los "cabros" de Católica, porque el Fabi tiene su genio, y me dicen que está súper positivo, que se entrena bien, que le da para adelante, que no está amurrado. No entiendo, no podría decir más porque pasa por el técnico. Estuvo 12 años en Europa, es inexplicable que no estuviera nunca en el equipo titular o por último alternativa", expresó a ESPN Chile.

"Ni lo citaban, es raro, no se entiende. Lo conocemos de chico, sabemos de su calidad, debería estar sí o sí. Me gustaría jugar con él de vuelta, creo que le queda un año más así que aguante un poquito", cerró.

La selección chilena

El jugador de Bologna tambén abordó el fracaso de la selección chilena en las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, asegurando que no se encontró una idea de juego en el proceso de Martín Lasarte ni en el de Reinaldo Rueda.

"No teníamos idea de juego. Los técnicos no se adaptaron a los jugadores que tenían y eso nos pasó la cuenta. Eso fue igual tanto con Rueda como con Lasarte", indicó.

Respecto a la ANFP indicó que el organismo "no tenía ningún proyecto. Si éramos siempre los mismos jugadores. Se los dijimos a los dirigentes, a todos. Jamás nos dieron una mano con eso".

Medel también afrontó los dichos de Martín Lasarte y la supuesta indisciplina durante la Copa América de Brasil, advirtiendo que "fue indisciplina lo del peluquero porque no podíamos meter a un peluquero y lo metimos igual. Pero él (Lasarte) da a entender otra cosa".

"A nosotros nos avisaron que no podía pasar nadie y nosotros lo hicimos pasar igual porque estábamos pelucones... Le pedimos disculpas y nos comprometimos a que no pasaría más", añadió.