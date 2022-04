Medel: La temporada anterior no tenía ganas seguir en Europa, ahora sí quiero estar un año más

El referente de la selección chilena Gary Medel expresó su felicidad por el presente que vive en Bologna de Italia y señaló que no tiene planes de regresar a Sudamérica en el corto plazo.

Medel expresó en diálogo con ESPN Chile que "el año pasado no tenía muchas ganas de seguir en Europa, quería devolverme, porque tuve un año de mierda (sic), con muchas lesiones y entonces estaba en un momento malo. Tenía todo listo para irme a España, no se dio y me quedé en Bologna".

¡EL GRAN MOMENTO DE #GARY EN BOLOGNA!



Hoy, en #ESPNFShowChile, no te pierdas la entrevista a fondo con @MedelPitbull. ¡Te esperamos, desde las 20:00 horas, por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/MrU5i2NeNS — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) April 21, 2022

"El fútbol cambia de un momento a otro, estoy andando súper bien. todos estamos contentos, yo me siento bien y mi familia también. Todo depende de lo que pase en la temporada. Quiero estar un bañito más compitiendo acá, no estoy en un club grande, pero sí donde juego todas las semanas, con grandes jugadores y eso me motiva. Jugar con tipos buenos es lo que me apasiona", cerró.

Gary está a un paso de cerrar su renovación en la escuadra "rossoblu", hasta el 2023, según informó en las últimas horas la prensa italiana.