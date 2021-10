Medel recordó anécdota tras ser expulsado con Messi: Estuvimos una hora en el doping sin mirarnos

El referente de la selección chilena Gary Medel recordó el encontrón que tuvo con Lionel Messi en el duelo por el tercer lugar de la Copa América Brasil 2019 y reveló una anécdota de la situación.

En un live de Instagram con el animador Julio César Rodríguez, Gary dijo que "primero que todo eso no fue para expulsión, porque fueron solo unos pechazos. Después nos fuimos al doping (control antidoping) y estuvimos como una hora con la cabeza abajo (risas). Además, yo siempre me demoro mucho en el doping, pero esa vez fue raro".

Junto con esto, el "pitbull" comentó el presente de la selección chilena: "Llegaron los goles en los últimos dos partidos", añadiendo puntualmente sobre Ben Brereton Díaz que "es una persona que se adaptó muy bien al grupo y es muy querible".

Por otra parte, comentó la fallida convocatoria de Robbie Robinson: "No sé qué pasó, pero no pudo adaptarse. Todos tienen distintas formas de hacerlo. Igual cuando yo vine a Italia tuve que hacer algo parecido porque no hablaba italiano. El ya no pudo".

Finalmente, habló nuevamente de su regreso a Universidad Católica: "No sé cuándo se puede dar, porque me siento bien acá en este momento (Bologna). También depende de lo que quiere mi familia, pero tengo pensado volver y tengo ganas. Si no tuviera, no volvería", cerró.

Chile juega el 11 de noviembre ante Paraguay en Asunción y el 16 contra Ecuador en San Carlos de Apoquindo por las Clasificatorias.