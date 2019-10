Messi y su pelea con Medel en Copa América: En la cancha lo vive así, pero fuera es diferente

Lionel Messi recordó la pelea que tuvo con Gary Medel en la pasada Copa América De Brasil, mencionando que sabe que el chileno "vive así el fútbol en la cancha", pero que fuera de ella "es diferente".

Y en conversación con TyC Sports, el astro de la "Albiceleste" fue consultado por si es que volvió a hablar con el "Pitbull" de ese conflicto.

"No, no volví a hablar. Sé que él es así y siempre vive el fútbol de esa manera, al límite. Hablando con Vidal (Arturo) llegamos a la conclusión de que cuando entra a la cancha lo vive de esa manera, pero después es una persona diferente. Quedó ahí, creo que no era para roja, con una amarilla se hubiera solucionado", indicó Messi.

De paso, el jugador de Barcelona aprovechó de comentar la posibilidad de quedarse con la Copa América 2020, apuntando que: "Tenemos una oportunidad más, la última terminamos siendo una selección fuerte después de muchos cambios, de muchos chicos nuevos y una camada para la que siempre es difícil arrancar. En la última Copa América se vio una gran selección