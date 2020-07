Carlos Lampe: No llegué a Colo Colo porque había una deuda con Huachipato

El boliviano Carlos Lampe, ex arquero de Huachipato, reveló las principal razón que frustró un traspaso a Colo Colo, cuando brillaba como figura en el elenco acerero.

"Había una deuda de Colo Colo con Huachipato, por Brayan Véjar y Andres Vilches", declaró Lampe al CDF.

"Creo en lo que me comentaron, me dijeron que ofrecieron varios pagos, pero Huachipato no accedió a eso, porque le debía Colo Colo por otros jugadores", aseveró el portero.

El buen nivel de Lampe lo llevó en 2018 a ser cedido en Boca Juniors, y aunque no disputó ningún minuto, estuvo presente en la recordada final de la Copa Libertadores ante River Plate, que ganó el "Millo" en Madrid.

Tras su paso por el Xeneize, Lampe volvió a Huachipato y este año fue cedido a San José de Oruro en su país.