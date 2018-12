Carlos Lampe se ilusiona con quedarse en Boca: No quiero irme sin mostrar por qué me trajeron

El portero boliviano Carlos Lampe mantiene su ilusión de poder quedarse en Boca Juniors para la temporada 2019 pese a que el préstamo con Huachipato está a punto de terminar, asegurando que quiere demostrar sus condiciones que lo llevaron al elenco argentino.

En diálogo con el programa El Mundo Fútbol Club de Radio El Mundo, el guardameta señaló que: "Hasta el 31 (de diciembre) soy jugador de Boca Juniors, si el club no hace la opción de compra me queda un año en Huachipato. No quiero irme sin demostrar por qué me trajeron".

"Es difícil evaluar mi paso por Boca Juniors porque no tuve minutos. Desde el lugar que tuve en el club siempre dí lo mejor de mí, que fue apoyar a Agustín Rossi y Esteban Andrada, porque los objetivos grupales siempre están primero que los individuales", agregó.

"Yo dependo de cosas, si se llega a ir Rossi y si al nuevo entrenador le gustaría que yo me quedara. Mi representante me comentó de una propuesta mejor económicamente en Sudamerica que la de Boca, pero mi deseo pasa por lo futbolístico", afirmó.