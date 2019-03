Delantero peruano Alexander Succar se convirtió en el octavo refuerzo de Huachipato

El delantero peruano Alexander Succar se transformó en el octavo refuerzo de Huachipato para el Campeonato Nacional 2019, en el cuál los "acereros" acumulan tres puntos, con un tirunfo y dos derrotas, en las primeras tres fechas disputadas.

El jugador, quien llega cedido por un año desde Sporting Cristal, donde ganó un título en 2014, registra además pasos por Cienciano y San Martín de Porres, así como un periplo por Sion de Suiza y la selección absoluta de su país, siendo convocado por Ricardo Gareca en 2017.

En su arribo al club, el "incaico" aseguró que "cuando tuve la oportunidad de enterarme de la oferta, me puse a ver el plantel y la estructura del club, y no dudé en venir a Huachipato. Vengo de Sporting Cristal que es un club serio también y me dejaron venir. Estoy muy contento de estar acá".

La contratación del futbolista de 23 años, busca cubrir la falta de gol que ha sufrido la escuadra de Nicolás Larcamón en las últimas dos fechas, así como la sensible partida de Gabriel Torres y Javier Parraguez a principios de temporada, estandartes den 2018 del equipo.

Ahora, Succar y sus compañeros deberán enfocarse en el siguiente desafío de los "siderúrgicos", el cuál será este sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT), frente a Audax Italiano, en el Estadio CAP.

[Bienvenido a Huachipato, Alexander]

Hoy le damos la bienvenida al delantero peruano Alexander Succar, quien se transforma en el octavo refuerzo acerero para la Temporada 2019.

¡Te deseamos mucho éxito en tu nuevo club!#VamosHuachipato pic.twitter.com/4WV0WoQYD1 — Huachipato FC (@Huachipato) 4 de marzo de 2019