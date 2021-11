Mario Salas y la opción de "ayudar" a Colo Colo con un triunfo sobre la UC: No me genera nada

El director técnico de Huachipato, Mario Salas, se refirió a la posibilidad de "darle una ayuda" a Colo Colo con un eventual triunfo sobre Universidad Católica y señaló no estar preocupado de eso.

"No me genera absolutamente nada, y no lo digo con un afán de soberbia. Nos importa lo que ocurre con Huachipato. Me preocupa y estoy pendiente de nuestros rivales, pero no me afecta nada lo que pueda pasar con Colo Colo o los otros clubes grandes del país", dijo el "Comandante" en conferencia de prensa.

"El foco y la atención está en nosotros, todo lo demás sería un gasto inútil de energía y preocuparse en vano por cosas que escapan a uno. Personalmente y lo digo de forma muy humilde, no me afecta en nada", siguió en la misma línea.

Acerca de su pasado en la UC, el estratega aseveró que "para mí genera un tema emotivo. Una emoción muy distinta a la de otros partidos, por todo lo que significa para mí Universidad Católica. Pero, uno trata de poner la pelota al piso y trataremos de llegar bien preparados y pensando en Huachipato".

Finalmente, dejó en claro que "nos sentimos capacitados para dar el golpe y estamos convencidos que podemos hacerlo. Tenemos las armas y herramientas para pararnos de igual a igual ante cualquier equipo y lo vamos a hacer. Estamos convencidos de nuestro poderío y conocemos nuestras debilidades. El objetivo es lograr el triunfo ante Católica que es realmente lo que nos sirve".

Huachipato visita a los "cruzados" el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en un duelo clave para salvarse del descenso, en tanto que, la UC se juega una parte importante de la pelea por el título, al igual que el "Cacique" que al mismo tiempo enfrentará a Unión Española.