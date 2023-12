Nicolás Baeza: Soy de la cantera de Huachipato y y quiero ser campeón

Nicolás Baeza, jugador de Huachipato, anticipó la definición del Campeonato Nacional en la última fecha y sostuvo que "sería un sueño" coronarse con el cuadro acerero.

"Uno no está acostumbrado a pelear por el título, hay que estar tranquilos, es un partido más y con la responsabilidad de hacer lo mejor. Soy de la cantera de Huachipato y quiero ser campeón", declaró a DirecTV Sports.

Baeza también dedicó elogios a Gustavo Alvarez, quien estuvo a punto de dejar el club.

"Hubo partidos que no pudimos ganar, pero no por eso nos iba a dejar. El profe estaba comprometido con el proyecto y no lo iba a dejar a mitad de camino", sentenció Baeza.

Huachipato está segundo en la tabla del Campeonato con 54 puntos y enfrentará a Audax Italiano el viernes en Talcahuano, a las 18:00 horas. En paralelo, necesita que Cobresal pierda ante Unión Española en Santa Laura para poder coronarse en el torneo.

