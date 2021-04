Antonio Conte: El scudetto hay que ganarlo en cancha, no con las matemáticas

El director técnico de Inter de Milán, Antonio Conte, se mostró muy contento con la victoria de este sábado frente a Bologna, que le permitió escaparse en la cima de la Serie A, aunque descartó que el título esté asegurado.

"El scudetto hay que ganarlo sobre el terreno de juego, no con las matemáticas. Para nosotros todavía quedan 10 partidos, sabemos que el camino aún es largo y hay muchos puntos por conceder. El campeonato italiano es difícil y en cada partido hay que luchar mucho por la victoria", sostuvo en conferencia de prensa.

De todas formas, señaló que "es inevitable, a medida que te acercas al final del torneo cada victoria se vuelve pesada. Hoy, ganarle a un equipo que no te hace jugar tranquilo es un buen paso adelante. Es nuestro mérito. Bologna es un excelente equipo y tienen un entrenador muy bueno. No fue fácil para nosotros. Jugar con los otros resultados terminados no es fácil".

Inter jugará este miércoles un duelo pendiente con Sassuolo, por lo que puede extender a 11 puntos su distancia con el sublíder Milan.