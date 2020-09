Inter de Milán espera presentar a Arturo Vidal entre lunes o martes como nuevo fichaje

Inter de Milán está convencido de sellar en las próximas horas el acuerdo para el fichaje de Arturo Vidal y realizar su presentación en los primeros días de la próxima semana.

Según informó el diario Sport este sábado, el agente del "King", Fernando Felicevich, está mediando para la salida gratuita del volante y se espera que viaje entre este lunes o martes a Italia para cumplir los trámites de rigor, pruebas médicas y exámenes de Covid-19, y ser presentado por el club como nuevo fichaje.

El mismo medio remarca que, aunque Vidal deje Barcelona con una carta de libertad, se concretará un "traspaso simbólico", similar al del croata Ivan Rakitic a Sevilla.

En Italia, en tanto, el periodista Fabrizio Romano precisó que Antonio Conte está esperando por Vidal, quien estuvo presente en la práctica de Barcelona este sábado, pero entrenando separado del plantel.

