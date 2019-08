Iván Zamorano: Los hinchas de Inter de Milán se enamorarán de Alexis

El ex delantero auguró un "renacimiento" para el nuevo fichaje lombardo.

El ex delantero nacional Iván Zamorano pronosticó un buen futuro para el chileno Alexis Sánchez en Inter de Milán, donde afirmó que a los hinchas les encantará y que además podrá vivir su "renacimiento".

"Hace más o menos tres meses personas cercanas a Alexis me dijeron que Inter pensaba en él, pero cuando ficharon a Romelu Lukaku pensé que no harían nada más", dijo el ex ariete al medio italiano La Gazzetta dello Sport.

"Sánchez a Inter es el trato perfecto. Estoy muy feliz que Inter haya contratado de nuevo a un chileno para su ataque. Feliz yo y feliz él también, yo hablo con los que trabajan con Alexis y él está muy contento", agregó.

"En primer lugar, regresa a Italia y eso será un plus para él. La Serie A es difícil, lo sé bien: tan pronto como llegas tienes que adaptarte. Yo conozco al club y a Alexis, pueden ser un gran complemento el uno para el otro. Y en Milán le irá muy bien, es el lugar ideal para renacer", continuó.

Zamorano igualmente dijo que "espero, de hecho creo, que los hinchas se enamorarán de él, porque aman el buen fútbol y los que dan todo en el campo. Alexis, más allá de su fútbol y su forma de jugar, es un hombre muy generoso".

"Sánchez me parece el compañero ideal para hacer que Lukaku sea aún mejor en el parea, lo que le gusta ser. Puedo estar equivocado, pero preparará muchos goles para él", finalizó.