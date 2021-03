Iván Zamorano: Si Arturo Vidal marca la diferencia, su cédula de identidad vale cero

El ex delantero nacional Iván Zamorano defendió el aporte de Arturo Vidal a Inter de Milán, pese a las críticas que ha recibido por su edad. Además, afirmó que el entrenador Antonio Conte tiene un solo objetivo, que es ganar el Scudetto, y que por ello no importa que esté identificado con Juventus.

"En el fútbol hay un desequilibrio: si tienes 18 ó 19 años eres demasiado joven y a los 33 ó 34 eres viejo y te tiran a la basura", sostuvo en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

"Lo que importa es la calidad: me refiero, por ejemplo, a -Gianluigi- Buffon que a sus 43 años defiende la portería de Juventus. Si Arturo marca la diferencia, la cédula de identidad vale cero. Su contrato expirará en 2023, espero volver a verlo con nuestros colores", expresó.

Sobre el presente del cuadro lombardo, en el que jugó a finales de la década de los '90, dijo que para él es importante la presencia de sus compatriotas Vidal y Alexis Sánchez: "A menudo los escucho a los dos, están felices y con energía por la carrera final de la temporada: una pena solo por la lesión de Arturo. Cuando su aporte vuelva a estar disponible, como gran jugador que es, no le faltará".

Zamorano también dedicó elogios a Romelu Lukaku: "Ahora es un jugador de primer nivel. En el mundo, hablando de delanteros puros, sólo -Robert- Lewandowski y -Erling- Haaland están a su nivel".

Además, sobre Antonio Conte, explicó que para Inter "no quiero un entrenador-aficionado, sino un profesional: capaz de sacarle el máximo partido a su plantilla. En el pasado, ¿cuántos entrenadores han hecho historia en un club, uniendo también a nivel emocional, y en el siguiente? Antonio es un trabajador absoluto: ¿ha ganado mucho en Juventus y es un símbolo suyo? No me importa. Su misión es una sola: traer el Scudetto de regreso a Milán.