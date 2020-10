Jorge Baradit se enfrascó en "debate" en redes sociales por "Inter Illimani"

El escritor nacional Jorge Baradit se enfrascó en un "debate" con varios de sus seguidores en Twitter tras su reacción en redes sociales tras la portada de un medio deportivo italiano que tituló "Inter Illimani" para resaltar a Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

"INTER ILLIMANI. Ese nivel, compañeros. Esa es la marca que dejó este grupo maravilloso en Italia. Impresionante. Qué orgullo", fue el mensaje principal de Baradit.

No muchos entendieron lo que el autor de Historia secreta de Chile quiso decir y lo criticaron por resaltar a la generación de futbolistas.

Ante este tipo de críticas, el escritor debió aclarar: "Parece que no me expliqué. Me refiero a que INTI ILLIMANI dejó una marca tan grande en Italia, que aún hoy son referencia como para darle título a algo tan popular como una portada de fútbol".

INTER-ILLIMANI

Ese nivel, compañeros.

Esa es la marca que dejó este grupo maravilloso en Italia. Impresionante.

Que orgullo.



👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ATXSGaQErX — baradit morales (@baradit) October 16, 2020