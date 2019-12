La historia del ex compañero de Zamorano en Inter que perdió su fortuna por el alcohol y drogas

El ex defensor italiano Fabio Macellari dio una entrevista al programa televisivo "Live-Non è la D'Urso", en donde reveló cómo tras haber jugado en un Inter de Milán plagado de estrellas terminó perdido en las drogas.

El zaguero arribó al elenco lombardo desde Cagliari el año 2000, compartiendo camarín con el delantero chileno Iván Zamorano y otras figuras mundiales como el "Fenómeno" Ronaldo, Javier Zanetti, Laurent Blanc, Clarence Seedorf y Andrea Pirlo.

"En un momento tiré todo a la basura, dinero y carrera con ciertas actitudes. Si pudiera volver el tiempo atrás, las cambiaría", aseguró el jugador, por el cual Inter desembolsó cerca de siete millones de euros.

Tras su paso por el cuadro "neriazurri", Macellari jugó en Bologna, volvió a Cagliari y después estuvo en equipos del ascenso italiano, al mismo tiempo que malgastaba su dinero.

"Salía con mis amigos, pasaba la noche afuera, volvía por la mañana y llegaba tarde al entrenamiento. Pasar a las drogas fue de un momento a otro", relató.

"Cuando eres joven, no te das cuenta de lo afortunado que eres porque hay mucha ganancia", afirmó y agregó que "la buena vida que veo que hacen los influencers hoy, es la que hice yo. Siempre ofrecía en la discoteca, siempre gastaba para otros. Pero cuando dejas de jugar, el dinero no alcanza para mantener ese estilo de vida".

De todas formas el otrora defensor aseguró que se pudo rehabilitar, ya que "con el apoyo de mi familia salí de allí. Ahora trabajo en la panadería y voy con el tractor a cortar madera".

"Soy panadero y leñador. La panadería no es mía, trabajo allí cuando están mis amigos. No puedo quedarme quieto: si no estoy en la panadería, estoy en el tractor en las montañas cortando madera", indicó.