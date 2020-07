Lautaro se llenó de críticas de los hinchas de Inter por penal desperdiciado: No necesitamos a otro Icardi

El argentino Lautaro Martínez se llenó de críticas por parte de los hinchas de Inter de Milán luego de fallar un penal en la derrota por 1-2 frente a Bologna de Gary Medel este domingo, que hipotecó las posibilidades de su equipo de aspirar al título de la Serie A.

Los fanáticos cuestionaron el nivel del jugador, principalmente por su inminente partida a FC Barcelona, la cual hace varios meses se viene gestando, aunque aún no existe oficialización por parte de los clubes.

"No queremos a otro Icardi", "eligió ir a Barcelona", "déjenlo ir ahora", "si va a Barcelona terminará como (Phillipe) Coutinho", "sobrevalorado" y "será un error si lo ficha Barcelona" fueron algunas de las expresiones de los aficionados en las redes sociales.

Revisa las críticas que recibió el delantero argentino:

No ya fuera de joda tienen que dejar ir a Lautaro Martínez al Barcelona porque si no lo dejan seguirá fallando goles

If Barcelona coughs out 100 million for Lautaro Martinez,the entire Catalonia should protest...



Lautaro Na Hype.