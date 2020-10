"No es como empieza, sino como acaba": El aliento de Vidal tras la derrota de Inter ante Milan

El chileno Arturo Vidal se expresó tras la derrota de Inter en el derbi ante AC Milan por la Serie A. Como es costumbre, el volante usó sus redes sociales para compartir una reflexión por el resultado del partido.

"No es así como empieza, sino como acaba. Vamos Inter, seguimos trabajando para mejorar día a día", publicó el mediocampista en Twitter e Instagram.

Vidal fue titular en el encuentro ante los "rossoneros", cumpliendo un buen papel en el mediocampo del equipo dirigido por Antonio Conte.

Non è così che inizia ma come finisce !!! 💪🏽💪🏽 Forza @inter 💙🖤 Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!!!💪🏽💪🏽😉👍🏽👑 pic.twitter.com/1BViqrdGAf