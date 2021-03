Partido entre Inter de Milán y Sassuolo fue pospuesto a causa de un brote de coronavirus

Las autoridades sanitarias de Milán tomaron la determinación de dar por suspendido el encuentro en que Inter recibiría a Sassuolo este sábado en la liga italiana, a causa del brote de coronavirus que afecta al equipo en que militan Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

A los casos dados a conocer durante los días previos de Samir Handanovic y Danilo D'Ambrosio se sumaron los positivos de Stefan De Vrij y Matías Vecino en los últimos exámenes realizados el miércoles.

Por ello, la ATS de Milán suspendió cualquier tipo de actividad por los próximos cuatro días, incluyendo el domingo 21 de marzo y por lógica, la postergación del cotejo ante Sassuolo, agendado para el sábado.

También los futbolistas del club tienen prohibido atender a los llamados de sus respectivas selecciones.

El lunes 22 de marzo el plantel completo será sometido a nuevos exámenes.

📑 | COMMUNICATION@Stefandevrij & @vecino have both tested positive for Covid-19.



The ATS of Milan has decided to postpone #InterSassuolo, originally set to be played Saturday 20 March 👉 https://t.co/f5tELtJtJ4