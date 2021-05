Prensa afirmó que se acabó la era de Antonio Conte en Inter de Milán

Desde la prensa europea dieron a conocer que Inter de Milán y Antonio Conte llegaron a un acuerdo para el fin del paso del entrenador por el club lombardo, con el que ganó un Scudetto.

El periodista de Sky Sport Fabrizio Romano, especialista en movimientos del mercado de fichajes del Viejo Continente, se encargó de anticipar la información, que luego será oficializada por el equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

"Antonio Conte e Inter alcanzaron un acuerdo para separar caminos de forma inmediata. El se va de Inter después de dos temporadas, un Scudetto y una final de Europa League", informó.

Antonio Conte and Inter have reached an agreement to part ways immediatly, done. He’s leaving Inter - game over after two seasons, one Scudetto and the Europa League final. ⚫️🔵 #Inter #Conte