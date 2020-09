Representante de Lautaro Martínez: No hay nada con Real Madrid ni Barcelona, él está en Inter

Beto Yaqué y Sergio Zárate, representantes del argentino Lautaro Martínez, indicaron esta tarde, a su salida de la sede de Inter de Milán, que "no hay nada" con Real Madrid ni con FC Barcelona, y que el delantero "está" en el equipo lombardo.

"Vinimos a saludar a Piero (Ausilio, director deportivo de Inter), que hace tiempo no lo vemos, es una visita de cortesía", indicó Beto Yaqué.

Al ser consultado sobre si Real Madrdi es una posibilidad, el agente replicó que "no, nada, no, no" y sobre Barcelona, aclaró que "nada, solo eso una visita de cortesía".

El representante de Lautaro, asimismo, al ser cuestionado sobre si se puede decir que el jugador se quedará en la escuadra en que milita Arturo Vidal, dijo: "El jugador está aquí, en Inter".