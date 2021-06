Romelu Lukaku confirmó su continuidad en Inter pese a la salida de Antonio Conte

El delantero belga Romelu Lukaku confirmó que continuará la próxima temporada en Inter de Milán, tras las dudas sobre su futuro luego de la salida del entrenador Antonio Conte.

"Me quedo en Inter. No debería decirlo ahora, pero he hablado con el hombre que debería ser el nuevo entrenador. Fue una conversación muy positiva", dijo el compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal a la cadena belga VTM.

El belga añadió que "me siento bien en el Inter. Por fin he ganado algo, me ha gustado y quiero repetir, quizás esta vez con un San Siro lleno".

Lukaku fue una de las grandes figuras en la última temporada del campeón Inter de Milán y tendrá como nuevo entrenador a Simone Inzaghi, ex DT de Lazio que ya fue oficializado.