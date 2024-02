Agüero: Es totalmente mentira, no voy a entrenar con Independiente

Con la rotunda frase "es totalmente mentira", el argentino Sergio Agüero frenó los rumores que hablaban de que esta semana empezaría a entrenarse con el equipo donde se formó y del que salió hacia una exitosa carrera en Europa: Independiente de Avellaneda.

En una de sus habituales comunicaciones en la plataforma de streaming Twitch, reconoció que se encuentra "bien" físicamente, pero precisó que aún "faltan muchos estudios" para llegar a trabajar a un alto nivel de exigencia debido a sus problemas cardíacos.

En los últimos días, la afición del "Rey de Copas" se ilusionó al conocer el acercamiento entre el ídolo que militó en sus filas entre 2002 y 2006, antes de fichar por el español Atlético de Madrid, y el actual técnico, Carlos Tévez.

"Y si me llama Carlitos, ¿qué querés que haga?... Tengo que hablar con el cardiólogo", había dicho la semana pasada, lo que abrió la veda para consultarle al "Apache", quien resaltó en una rueda de prensa que sería un honor tenerlo: "Cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros. Es bienvenido; si puede, aunque sea 10-15 minutos, lo tendremos".

Sin embargo, en su última aparición en su canal de Twitch, el "Kun" bajó la expectativa creada en la prensa local y en redes sociales, en las que, este lunes, se daba por hecho que esta semana se sumaría a las prácticas a las órdenes de Tévez, después de haber presenciado en el Estadio Libertadores de América la derrota de su equipo (0-1) en el Clásico de Avellaneda, ante Racing.

"A muchos les estará llegando la noticia. Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente. A veces siempre, ya saben, que inventan... Si bien el cardiólogo me dijo que está todo bien, para volver a entrenarme en alto nivel me faltan muchos estudios", dijo Agüero.

Freno a una exitosa carrera

La extraordinaria carrera del cuarto máximo goleador de la historia de la Premier League inglesa -y mejor no británico, con 184 goles- dio un giro de 180 grados en diciembre de 2021, cuando, nada más ser fichado por el F.C. Barcelona y con 33 años, fue diagnosticado con un problema cardíaco que le obligó a retirarse prematuramente del fútbol.

Debido a ello, entre muchas otras cosas, el ganador de la Copa América 2021, el dos veces campeón del Mundial sub-20 (2005 y 2007) y oro olímpico en Pekín 2008 no pudo integrar la expedición de la selección argentina que, tiempo después, levantaría la copa en el Mundial de Qatar 2022.

Más allá de unos minutos disputados sin goles con su equipo Kunisports de la Kings League, competición ideada por el exfutbolista Gerard Piqué y el creador de contenido Ibai Llanos, la historia de Agüero con la pelota había llegado a su fin.

En enero de 2023 ya surgió la idea de que pudiera regresar al fútbol activo, precisamente en Independiente, aunque fuera para disputar "un partido despedida" en el 'Rojo'.

En aquel momento, fuentes del club mostraron su amor por un jugador que militó cuatro temporadas en Independiente antes de recalar en el club madrileño, donde conquistó la Liga Europa y una Supercopa europea en sus cinco temporadas (2006-2011), y sobre todo en el Manchester City inglés, donde sumó en 10 campañas 15 títulos locales, entre ellos cinco Ligas, y afirmaron a EFE: "No queremos colgarnos del nombre del 'Kun'".

Por ahora, y pese a los deseos de exjugador, entrenador e hinchada, el regreso del 'Kun' deberá esperar. E