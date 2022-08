Arbitra que sufrió cobarde agresión: Perdí el conocimiento y estuve con vómitos

La jueza argentina de fútbol Dalma Magali Cortaldi contó detalles de la cobarde y artera agresión que sufrió el pasado fin de semana mientras arbitraba un partido en la localidad de Tres Arroyos, por la cual su atacante terminó detenido y ella recibió atención médica.

El encuentro, válido por la Tercera División de la Liga Regional de Fútbol de Tres Arroyos, tuvo al jugador de Deportivo Garmense Cristian Tirone dándole un golpe por la espalda después de mostrarle amarilla a uno de sus compañeros.

En diálogo con FM Urbana, la arbitra que fue brutalmente golpeada explicó lo sucedido en la tarde de ayer.

"Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. El me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada", reveló en Radio FM Urbana.

"Tengo que estar un par de días en reposo, por el golpe. Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol", dijo.

"Sucesos de violencia en las canchas siempre hay. Más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer. Es muy triste, pero esto también pasa con los árbitros hombres", dijo.

El agresor pasó la noche detenido por "lesiones leves" y por una infracción a la ley de espectáculos deportivos.

[REVISA EL VIDEO]