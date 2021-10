Ariel Nahuelpán fue separado del plantel de Peñarol

El delantero argentino Ariel Nahuelpán, de ascendencia chilena, atraviesa un complejo momento en Peñarol, donde fue separado del plantel profesional por su molestia tras sumar escasos minutos en los últimos partidos.

El futbolista fue enviado a entrenar con la Tercera División por tiempo indeterminado, según informó el medio Ovación.

"No hizo nada grave ni nada malo. A veces son llamados de atención por no jugar no más. Voy a juntarme a hablar con él y veremos qué se resuelve. Ya pasó otras veces y se resolvió fácil", dijo a la citada publicación el presidente del "Manya", Ignacio Ruglio.

Nahuelpán concluye su contrato en el equipo carbonero el 31 de diciembre.