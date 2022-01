AS Monaco no extrañó a Guillermo Maripán y eliminó a Lens en la Copa de Francia

AS Monaco no extrañó a Guillermo Maripán y eliminó a Lens en los octavos de final de la Copa de Francia, tras vencerlo por 4-2. El chileno no alcanzó a reintegrarse a los trabajos de su equipo tras su participación en la derrota de La Roja por 2-1 contra Argentina (quedó suspendido para el partido ante Bolivia).

Los monegascos anotaron sus goles gracias a Wissam Ben Yedder (18' y 88'), Jean Lucas Oliveira (27') y Sofiane Diop (29'), mientras que los descuentos del elenco derrotado fueron de Wesley Said (45') y Araud Kalimuendo (42').

El siguiente desafío de la escuadra de Maripán será el sábado a las 17:00 horas (20:00 GMT) frente a Olympique de Lyon por la Ligue 1.