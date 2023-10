Beccacece y críticas por su desempeño en Elche: Si los resultados no se van, los DT nos vamos

El argentino Sebastián Beccacece, técnico del Elche, aseguró este domingo, en rueda de prensa, que los entrenadores viven de los resultados y que si no llegan lo normal es irse de los equipos, esto men medio de las críticas por ubicarse 19° en la Segunda División de España.

El exUniversidad de Chile confirmó su mensaje del pasado jueves, cuando, tras perder en Gijón, indicó que lo normal es que deba dejar el club si el elenco de Alicante, que ocupa puestos de descenso, no es capaz este lunes de superar a Andorra.

"En la vida he sido así, frontal y transparente. Tengo respeto por el lugar que me ha recibido bien y que me hizo sentir parte siendo de fuera, pero hay cosas que no tienen que ver con el compromiso, sino con responder a la expectativa de lo que se espera y eso en el fútbol es ganar", argumentó.

Beccacece indicó que Elche "debería tener cinco puntos más, pero no los tiene", y lamentó la imagen ofrecida por el equipo, sobre todo en Gijón "porque no me sentí representado y no estuvimos a la altura".

El entrenador dijo que en su comparecencia que puede hablar "de mil temas, como el mercado o que llegaron 13 jugadores nuevos", pero insistió en no poner excusas.