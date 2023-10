Benzema analiza acciones legales contra ministro y senadora de Francia por injurias

El equipo legal del futbolista francés Karim Benzema analiza la posibilidad de denunciar al ministro del Interior de su país, Gérald Darmanin, y la senadora Valérie Boyer por difamación, tras afirmar que el exReal Madrid tendría nexos con terroristas musulmanes.

"Estamos considerando iniciar un proceso, aplicando por ejemplo la ley sobre manipulación de información... y por difamación o incluso injuria pública, porque este vínculo inexistente con los Hermanos Musulmanes, que según él es notorio, se presenta evidentemente como despectivo", dijo el abogado del futbolista, Hugues Vigier, a Le Parisien.

"No es aceptable que quienes gobiernan se crean autorizados a hacer algo por puro oportunismo", sumó el profesional jurídico.

"Rezar por las poblaciones civiles sometidas a bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños no constituye evidentemente ni propaganda para Hamás, ni complicidad con el terrorismo ni actos de colaboración. Es, quiero creer, una compasión natural ante lo que muchos hoy describen como crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza, pero que no quita nada al horror de los actos terroristas", sumó.

Además, Vigier se refirió al pedido de Valérie Boyer sobre retirar la nacionalidad a Benzema. "Una medida así, imposible contra un francés de padres franceses, sólo recordaría a Europa la Alemania nazi", indicó.

Cabe recordar que el ganador del Balón de Oro 2022 publicó un mensaje en X (exTwitter) apoyando a civiles palestinos, siendo apuntado por no tener mensajes similares hacia el lado israelí del conflicto armado que se desarrolla en la franja de Gaza.