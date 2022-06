Boicot de jugadores de Canadá obligó a suspender un amistoso internacional

Los jugadores de las selecciones de Canadá realizaron un boicot que obligó a suspender un partido amistoso frente a Panamá en Vancouver, a pocas horas para su realización.

El plantel publicó un comunicado anunciando la categórica decisión, reclamando desencuentros económicos con la federación canadiense de fútbol.

Entre las exigencias se encuentra que el 40 por ciento de las ganancias en la Copa del Mundo se destine al plantel, así como también facilidades para que familiares y amigos puedan estar presentes en Qatar.

En la rama femenina, las jugadoras demandaron igualdad en premios y estructura deportiva con respecto a la masculina.

El partido ante Panamá venía antecedido de otra polémica, dado que el encuentro originalmente iba a ser frente a Irán, sin embargo problemas políticos obligaron a la federación de Canadá cambiar el rival.

Canadá clasificó por primera vez en 36 años a la Copa del Mundo, torneo en el que quedó ubicado en el Grupo F junto a Bélgica, Croacia y Marruecos.

Canada Soccer's Men's National Team international match scheduled for Sunday 5 June at BC Place has been canceled. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/jUnxTTpZe5