Capitán de la selección ucraniana y conflicto con Rusia: Nadie puede apropiarse de nuestro país

Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección ucraniana y futbolista de Manchester City, se pronunció sobre el conflicto entre su país con Rusia y dijo que nadie "podrá apropiárselo".

Zinchenko, que fue el portador de la jineta con Ucrania durante la última Eurocopa, ha jugado 48 partidos para la selección desde su debut en 2015.

"Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello", dijo el zurdo en sus redes sociales. "No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas", expresó.

Zinchenko se pronunció después de que Vladimir Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y enviara tropas.