Carlos Lampe se encuentra en huelga en San José de Oruro por sueldos impagos

El portero boliviano aseguró que no ha recibido ninguna remuneración desde su arribo al club a comienzos de año.

El portero boliviano Carlos Lampe se encuentra en huelga y no está entrenando en su club San José de Oruro, ya que no se le ha pagado ningún sueldo desde que arribó al equipo a comienzos de este año.

El meta "altiplánico" aseguró en conferencia de prensa que "no he cobrado ningún sueldo desde que llegué al club, es más, le he prestado mucho dinero al club de mi bolsillo. Todo tiene un límite, la paciencia se termina".

Las remuneraciones del resto del plantel no se pagan desde el mes de julio y esta semana se abonó una parte de lo adeudado, pero Lampe no estuvo en ese grupo.

El ex Huachipato responsabilizó de esta crisis al presidente de la institución, Wilson Martínez, afirmando que con él "tenemos buena relación, he tratado de aconsejarlo porque está bastante solo, pero las cosas en el club no se hacen bien".

"Seguramente yo pronto voy a ir a la FIFA también, como ya tengo la nacionalidad argentina puedo reclamar lo que me corresponde a la FIFA", añadió.

Lampe fichó en el elenco de Oruro en enero tras su paso por Boca Juniors el segundo semestre del año pasado, en donde llegó a préstamo para reemplazar al lesionado Esteban Andrada en la ronda final de la Copa Libertadores.