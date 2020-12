Casi desnudo: Jugador de Guaraní mostró más de lo que debía al celebrar gol ante Libertad

El delantero Raúl Bobadilla está en el ojo del huracán en Paraguay, debido a su desatado festejo tras anotar el 3-1 de Guaraní sobre Libertad.

Tras convertir el gol, salió corriendo y se sacó la camiseta, algo considerando normal en partido de alta intensidad, más allá del castigo que conlleva. Sin embargo, fue más allá y mirando una de las cámaras, se bajó el pantalón y estuvo a punto de dejar expuestos sus genitales.

"Me arrepiento de mi festejo. Espero que mi señora no lo haya visto porque me va a agarrar. Se me fue un poco el pantaloncito", fue la insólita disculpa de Bobabilla, de 33 años, en una radio local.

En el informe arbitral no hubo ningún registro de lo sucedido, pero el Tribunal de Disciplina del fútbol paraguayo anunció que abrieron un sumario de oficio por lo sucedido, y el jugador, obviamente, arriesga una sanción.