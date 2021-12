"Cebolla" Rodríguez fue criticado por no patear penal en definición ante Peñarol

El miércoles el campeonato uruguayo definió a su campeón con Peñarol ganando por penales un intenso duelo a Plaza Colonia, el cual no estuvo exento de polémica por la ausencia de Cristián "Cebolla" Rodríguez de la tanda de penales.

El futbolista, ex atacante del "Manya", por ahora defiende los colores del elenco albiverde, y usualmente se hace cargo de gran parte de los balones detenidos, según contó el medio Ovación, pero se quedó al margen del desenlace que concluyó con su ex club como monarca charrúa.

Rodríguez entró al campo de juego a los 90 minutos y jugó todo el tiempo suplementario, pero no salió a rematar desde el punto penal, a pesar que su equipo lanzó nueve penas máximas.

El DT Eduardo Espinel dio a conocer que "hicimos la lista inmediatamente de acuerdo a nuestra visión y pensamiento, lo que era mejor para el equipo y para cada jugador. Hicimos la lista del 1 al 11 y a nosotros nadie nos dijo que no pateaba o que quería patear".

En conversación con una emisora uruguaya, el DT reconoció que "si seguía la tanda de penales, el décimo en la lista era el Cebolla y después seguía Santiago Mele".

"Todo esto es un poco un circo y empezaron a decir que el Cebolla pidió no patear. Yo tengo la espalda suficiente en Plaza Colonia como para tomar las decisiones que a mí se me antojan y no toleraría que ninguno me imponga, independientemente del nombre que tenga. A nivel futbolístico, dentro del campo de juego, las decisiones las tomo yo", advirtió.

"Desmiento totalmente que el Cebolla me haya dicho que no quería patear (...) Fue una decisión del cuerpo técnico", completó.