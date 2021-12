"Cebolla" Rodríguez tras críticas por no patear penal ante Peñarol: Estuve cuatro días sin dormir

El atacante de Plaza Colonia Cristián Rodríguez se refirió a las duras críticas que recibió luego que no pateara un penal en la tanda contra su ex club Peñarol por la final del torneo uruguayo.

"Estuve cuatro días sin poder dormir y complicado por los comentarios en las redes sociales y en los programas deportivos que se dijeron cosas exageradas", sostuvo en palabras reproducidas por Ovación.

"Lo más doloroso es que se diga que por mí Plaza no ganó tres millones de dólares, siendo que era una definición por penales y podía pasar de todo. Nadie tiene la bola de cristal y sabe quién va hacer el gol y quién lo va a errar", sostuvo.

Por último, aclaró que la determinación la tomó el entrenador, "que me dijo que no iba a estar en los primeros. Hay que respetar la decisión del entrenador y él lo explicó, pero no le dieron bola".