Club se tomó con humor sorprendente inundación de su cancha: "Está abierta la nueva piscina"

El fútbol europeo tampoco está ajeno a los estragos que genera un temporal y así quedó en evidencia en Gales, donde un partido de la Cuarta División tuvo que posponerse ante la inundación de la cancha del club Borth United.

Fue el propio elenco de Borth el que el pasado viernes mostró las consecuencias en sus redes sociales. "Desafortunadamente el encuentro contra Tywyn Bryncrug debió posponerse en acuerdo de las partes por la inundación de la cancha".

"En otras noticias, está abierta la nueva piscina", bromeó el club.

El club también fue mostrando los avances en el estado del terreno de juego, donde pudieron vaciar gran parte del agua pero aún se mantuvo en malas condiciones para disputar el encuentro.

